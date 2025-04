Juan Jesus: “Siamo soddisfatti del pareggio. Proveremo fino alla fine ad attaccare”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del napoli, Juan JesusGiocare a Bologna è difficile, la Lazio ha preso cinque gol qui. Siamo soddisfatti del pareggio, anche per come è andata la partita. Siamo li, e proveremo fino all’ultimo ad attaccare la vetta”

Sul calendario: “Penso che sia molto più difficile giocare contro le squadre che rischiano la retrocessione. Oggi però non guardiamo il calendario. Il nostro obiettivo resta quello di rimanere primi”.

Infine, sul secondo tempo: “Nel primo tempo abbiamo creato e avuto diverse occasioni per fare due o tre a zero. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni. Poi nel secondo tempo il Bologna ha cambiato il modo di giocare e noi abbiamo perso un po’ le misure. Un pareggio qui però è come se fosse una vittoria. Il Bologna sta facendo un grande campionato, è un avversario da rispettare”

Foto: INstagram Juan Jesus