Juan Jesus: “La Coppa Italia è un obiettivo. Mondiale? Ci spero”

10/02/2026 | 12:32:32

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato a Sport Mediaset sul momento personale e della squadra del Napoli.

Queste le sue parole: “Una stagione importante, da quando abbiamo iniziato il Napoli deve provare ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Siamo usciti presto dalla Champions League, ma servirà d’esperienza per le prossime volte e la Coppa Italia è un trofeo cui ambire perché è importante per la società e per noi calciatori. Parlo anche per me che sono arrivato in semifinale con l’Inter. Ho vinto una Supercoppa e due scudetti, mi manca la Coppa Italia. Faremo il massimo per arrivare a questo obiettivo”.

Sul Como: “Loro sono più riposati, arrivano più freschi, ma il calcio è 11 contro 11, loro giocano a casa nostra, noi dobbiamo fare la nostra partita. Siamo il Napoli e con tutto il rispetto per il Como che ha una buonissima squadra e un grandissimo allenatore, noi dobbiamo fare la nostra partita stanchi o non stanchi. Conta vincere anche 1-0 o 2-0, anche su rigore, l’importante è passare il turno e giocare la semifinale che sarà una bella sfida”.

Antonio Conte dice che adesso non ha senso parlare di scudetto, ma questo mese con gli impegni in Champions League dell’Inter può rilanciare il Napoli per il campionato? “Siamo distanti se parliamo di matematica. Ci proviamo, vediamo dove arriviamo, loro hanno più impegni di noi, sprecheranno più energie, noi dobbiamo sperare in un passo falso loro, non dipende solo da noi. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, vincere le partite e vedere a fine marzo-inizio aprile come siamo messi con i punti, perché anche loro a marzo avranno partite difficile e scontri diretti, ma noi dobbiamo vincere le nostre partite e poi vedremo cosa dirà la matematica”.

La speranza c’è? “Certamente, noi siamo i campioni d’Italia, dobbiamo difendere lo scudetto fino all’ultima partita, sino a quando la matematica ce lo permette”.

Vorrei parlare di tre brasiliani, il primo sei tu. Sei una certezza, speri nella chiamata di Ancelotti per giocare con il Brasile il Mondiale? “Sto facendo il mio percorso a Napoli, quest’anno in tutte le partite che ho giocato ho dimostrato di essere un calciatore valido. Poi la gente parla della mia età, per me l’età è solo un numero. Poi la gente dice che Conte mi ha rispolverato, io ringrazio il mister che mi ha dato tanto a livello fisico, ma ci tengo a dire che mi sono rispolverato un po’ da solo perché quando ho avuto l’occasione di giocare l’anno scorso, visto che non giocavo dalla prima giornata a Verona, ho giocato poi a Genova a dicembre quando Buongiorno si è fatto male. Mi sono fatto trovare pronto e ho dimostrato chi ero l’anno scorso, quest’anno ho cominciato un buon campionato, faccio le mie partite. Poi se arriverà la chiamata del Brasile sarò pronto a difendere la mia nazione. Ho fatto tutto il settore giovanile, sono stato capitano, ho disputato le Olimpiadi, mi manca questa chiamata. Non é una cosa che dico se non vado mi dispiace, ma se vado sono contento”.

Ci descrivi Alisson Santos e Giovane? “Alisson nonostante l’età è un ragazzo che ha giocato nello Sporting Lisbona, è molto rapido, tecnico, quindi ci darà una mano. Non dico che è simile a David Neres, però si avvicina un po’. Gio, lo chiamo così, è tecnico, è molto potente a livello fisico. Ha ritmi alti, corre tanto, spende molte energie, è uno adatto a quello che chiede il mister. Sono due ragazzi che ci daranno una mano, si stanno ambientando, sono ragazzi bravi e faranno bene”.

Buongiorno come sta dopo Genova, si è ripreso? “Lui non si deve scusare di nulla perché noi difensori siamo più esposti a uno sbaglio e se sbagli succede un casino. Se sbaglia l’attaccante dieci gol nessuno dice niente, basta che ne faccia uno ed è a posto. Il nostro lavoro di difensori è più difficile, ma Buongiorno è un ragazzo con la testa sulle spalle. Ha capito che può succedere una serata così, è capitato anche a me. Ho 18 anni di carriera, di cavolate no ho fatte. Siamo esseri umani e la gente deve capirlo. E’ un ragazzo, ha 25 anni, sta facendo la sua carriera. Ci sta di sbagliare, di avere un periodo difficile come abbiamo tutti nella nostra carriera che uno sia dottore, avvocato, calciatore. Il calcio è così popolare che anche la gente vuole dire la sua. Buongiorno è un ragazzo perbene, in campo dà tanto e conta questo. Sbagliare o meno, sbagliamo tutti”.

Facciamo un passo indietro e torniamo alla vittoria di Genova. L’esultanza dopo il 3-2 di Hojlund, Contini che porta a esultare Buongiorno con la squadra, il tuo messaggio social sono esempi di un gruppo straordinariamente forte? “Si, sicuramente anche perché a me non piace aggrapparmi alle difficoltà, noi sappiamo la stagione che stiamo facendo, grazie al gruppo, allo staff, al mister, nelle difficoltà il gruppo sta tenendo botta e molto bene. La partita a Genova si era complicata, sapevamo delle difficoltà della squadra e dello stadio, come prepara le partite De Rossi che è un amico, quindi abbiamo risposto e bene. Abbiamo approfittato delle opportunità e lì si é visto un gruppo solido, forte che nelle difficoltà comunque c’è”.

