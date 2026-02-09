Juan Jesus: “Il VAR? Oggi difensori fisici come Chiellini, Materazzi, Chivu, verrebbero espulsi quasi sempre”

09/02/2026 | 17:27:50

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a SportMediaset dell’arbitraggio e soprattutto del VAR: “C’è un po’ di confusione, se c’è una linea si segue quella, altrimenti si fa come prima, lasciando spazio all’errore dell’essere umano. Mi ricordo il fallo di mano mio contro il Lecce, lì non potevo fare niente. Il braccio era dentro, non c’erano avversari dietro. Mi ha sfiorato un dito e hanno dato rigore, andando a rivedere il fermo immagine”.

Infine fa un paragone con il recente passato, quando ancora non c’era la tecnologia: “Se c’è questa confusione e questo casino diventa difficile appassionarsi al calcio. Ho sentito quello che ha detto De Rossi, uno non sa neanche più come allenarsi, così lo sport diventa più brutto. Io ho vissuto anche un altro calcio, giocando con gente come Chiellini, Materazzi, Bonucci, Barzagli, Samuel e Chivu, tutti difensori fisici e di contatto che oggi avrebbero giocato una partita sì e una no”.

Foto: sito Napoli