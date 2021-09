Juan Jesus esalta Ounas: “Ha una velocità incredibile, sarà importante per il Napoli in questa stagione”

Juan Jesus oggi ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore ex Roma ha parlato così degli attaccanti presenti nella rosa azzurra, soffermandosi un po’ a sorpresa su Ounas:

“Sono tutti ragazzi tecnicamente fortissimi. Posso parlare anche di Ounas, che ha una velocità incredibile, cambia direzione e ritmo con gran facilità. Sarà importante per noi in questa stagione. Con le caratteristiche che ha può sempre dribblare. Insigne uguale. E’ un leader nello spogliatoio. Abbiamo un attacco molto forte”.

Foto: Instagram personale Juan Jesus