Juan Jesus: “De Bruyne? La polemica non influisce sulla squadra. Sporting squadra molto tecnica, ma siamo pronti”

30/09/2025 | 12:53:27

Juan Jesus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting. Queste le sue parole:

“Errori dovuti ai cambi? Non penso. Il modo di giocare e il metodo di difendere non cambiano e siamo tutti pronti: siamo 25 ragazzi pronti a entrare. Può essere qualcosa di esterno, gli errori li commettiamo tutti. Io li ho fatti nella mia carriera; poi ci sta, uno può pensare che abbia sbagliato perché non era pronto. De Bruyne? Non so cosa sia successo. Vedo che c’è un po’ di polemica intorno, ma questo non influisce sulla squadra, che è pronta a ripartire. È una partita importante dopo Manchester e dobbiamo fare i tre punti, sia per la classifica di Champions, sia per il campionato, dopo la sconfitta. Lo Sporting? È una squadra molto tecnica, hanno Trincao, Suarez, ruotano sempre in attacco e dovremo essere bravi a gestire questo. Sono molto pericolosi e dobbiamo sfruttare ciò che lasceranno. Le squadre portoghesi attaccano molto, ma hanno alcune difficoltà a difendere; se gestiamo bene la partita, possiamo vincere. Siamo pronti.”

Foto: Instagram Juan Jesus