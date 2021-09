Juan Jesus: “A Napoli mi sento a casa, Spalletti ci trasmette serenità. Juve? Gara importante”

Juan Jesus, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione sulla sua nuova esperienza in maglia azzurra. Ecco un estratto delle dichiarazioni del difensore brasiliano:

Sull’approdo in azzurro

“A Napoli mi sento già a casa, sto vivendo un’esperienza molto bella. Il gruppo è fantastico. Mister Spalletti come sempre ha grande personalità e ci trasmette serenità. Luciano è quasi un padre per noi. Il mio impegno e la mia professionalità sarà sempre al 100%, ce la metterò sempre tutta per fare del mio meglio. Spalletti ci ha sempre detto che è bello vincere, ma dobbiamo essere anche belle persone, nella vita è quello che conta. Roma? Non so perché ho giocato poco”.

Sulle sue condizioni fisiche

“Non sono mai stato infortunato, volevo essere sempre pronto, a Trigoria ero il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, sono stato sempre professionale. Come ho sempre fatto ho sempre dato il mio meglio, posso giocare a due o a tre. Devo solo dimostrare quello che sono”.

Su Napoli-Juve

“So quanto è importante per i tifosi azzurri, la città ed il mister sentono molto la partita. Stiamo bene, abbiamo fatto allenamenti importanti, l’amichevole è servita a me, Malcuit ed a Petagna, dovevamo mettere benzina nelle gambe. I ragazzi sono tornati anche prima. Il Mister sa le nostre qualità e noi per lui vogliamo dimostrare il meglio, siamo consapevoli delle nostre qualità”.

Su Ounas e Koulibaly

“Koulibaly l’anno scorso ha avuto qualche infortunio, ha forza e tecnica e ci trasmette leadership. In attacco siamo fortissimi. Ounas ha caratteristiche incredibili”.

Foto: Twitter Napoli