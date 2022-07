Jovic: “Voglio il quarto o il quinto posto. Cabral farà bene”

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Luka Jovic, neo acquisto della Fiorentina, ha parlato degli obiettivi della squadra e del suo compagno di reparto Cabral. Queste le sue parole. “Cabral è una persona stupenda e avrà l’occasione per fare bene come a Basilea. La concorrenza può essere uno stimolo se è positiva e spero che entrambi faremo un’ottima stagione. Io sono qui per puntare al quarto o quinto posto e chiederò a tutti i giocatori di aiutarmi a portare la squadra più in alto possibile”.

Foto: Twitter Fiorentina