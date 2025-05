Jovic torna in gruppo verso Genoa-Milan

03/05/2025 | 13:51:31

Jovic torna ad allenarsi in gruppo, il centravanti serbo del Milan mette alle spalle i problemi fisici degli ultimi giorni e conta di entrare nella lista dei convocati di Conceicao per la partita contro il Genoa. Ieri l’attaccante si è allenato ancora. a parte, adesso ha il mirino puntato sul Grifone. Alla gara di lunedì sera contro il Genoa, però, mancano ancora due giorni e il serbo ci spera: non è da escludere che possa partire addirittura titolare al Ferraris. Anche Conceiçao ne sarebbe felice perché considera il match contro il Grifone una sorta di prova generale in vista della finale di Coppa Italia del 14.

FOTO: Instagram Milan