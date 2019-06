Jovic al Real: è ufficiale. Una nostra grande esclusiva va in porto

Lo scorso 19 aprile avevamo dato in esclusiva la scelta di Luka Jovic di andare al Real, malgrado molti rumors lo portassero in direzione Barcellona. Aspettando Hazard, pochi minuti fa il Real ha confermato l’arrivo di Jovic con il seguente comunicato: “Il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte hanno concordato il trasferimento del giocatore Luka Jovic, in attesa delle visite mediche. Il giocatore sarà vincolato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2025″. L’attaccante serbo classe ’97, autore di 27 reti in 48 presenze con la maglia dell’Eintracht in questa stagione, andrà così a rinforzare il reparto offensivo della rosa allenata da Zinedine Zidane.