Parità all’intervallo tra Fiorentina e West Ham (0-0). Annullata la rete di Jovic

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Fiorentina e West Ham. Il primo squillo della gara arriva al 11′ con Declan Rice che cerca la conclusione della distanza, ma il suo tiro finisce a lato della porta difesa da Terracciano. Cresce la Fiorentina con il passare dei minuti, ma la difesa degli Hammers è attenta e ordinata. Al 33′ della prima frazione di gioco, l’arbitro Del Cerro è stato costretto a fermare il gioco per qualche minuto dopo che i tifosi degli Hammers hanno lanciato in campo dei bicchieri di plastica e una sigaretta elettronica che hanno colpito Cristiano Biraghi, provocandogli un taglio dietro la testa. La Fiorentina continua a mantenere il possesso e cercare varchi nella retroguardia inglese. E all’ultimo minuto di recupero arriva la grande occasione per i viola: colpo di testa di Kouamé, Areola tocca e, aiutato dal palo, riesce a salvare sulla riga. Sulla respinta si fionda Jovic che trova la via del gol, ma – dopo il richiamo del VAR – l’arbitro Del Cerro grande annulla la rete dei viola. Terminano così 0-0 i primi 45′ all’Eden Park.

Foto: Instagram Conference League