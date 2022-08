Jovic, il gol al debutto in Fiorentina-Cremonese vale un record europeo

Il gol decisivo, quello che ha fatto in modo che la Fiorentina ottenesse i tre punti alla prima di campionato, l’ha siglato Rolando Mandragora, ma la prima gara della stagione ha messo subito in mostra le qualità di Luka Jovic. Il serbo, che ha appena iniziato una nuova avventura nel club viola, si è regalato un record europeo. Come riporta Opta, infatti, è l’unico giocatore che è andato a segno in tre dei cinque grandi campionati europei dall’inizio del 2021 a oggi. Oltre alla rete siglata contro la Cremonese, Jovic ha segnato alla Real Sociedad con la maglia del Real Madrid nella Liga e si è reso autore di quattro marcature in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht: doppietta allo Schalke, gol con Arminia e Wolfsburg.

Foto: Sito Fiorentina