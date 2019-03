Jovic-gol, l’Eintracht sbanca San Siro: l’Inter saluta l’Europa

L’Inter saluta l’Europa League. Dopo lo 0-0 dall’andata in terra tedesca, l’Eintracht espugna San Siro con il risultato di 1-0: decide la sfida una fiammata al 6′ del primo tempo di Luka Jovic, abile a sfruttare nel migliore dei modi un errore di De Vrij e battere Handanovic con un morbido pallonetto. La squadra di Spalletti, nonostante le numerose defezioni, ha provato a reagire ma senza graffiare dalle parti di Trapp. Nella ripresa il Francoforte ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, sciupando però l’impossibile in area nerazzurra. Al “Meazza” fa festa l’Eintracht, per l’Inter una serata da dimenticare.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht