Jovic e i suoi “fratelli”: al via gli Europei Under 21 tra stelle e promesse

Tutto pronto per gli Europei Under 21, che prenderanno il via questo pomeriggio. Alle 18.30 ci sarà la gara inaugurale tra Polonia e Belgio, mentre alle 21 toccherà all’Italia contro la Spagna. Gli azzurrini di Gigi Di Biagio scenderanno in campo con l’obiettivo di fare sin da subito risultato, in un girone complicatissimo che prevede oltre alle Furie Rosse, anche Belgio e Polonia (Gruppo A). L’Italia parte con ambizioni altissime anche grazie ai talenti presenti in rosa come Barella, Zaniolo, Chiesa, Cutrone, Kean e non solo. Ma, come sempre, gli Europei Under 21 sono una vera e propria parata di aspiranti, pronti ad affermarsi e consacrarsi sotto gli occhi del mondo intero. Occhio, per esempio, alla Serbia di Luka Jovic, appena acquistato dal Real Madrid per 60 milioni dopo una stagione da urlo con l’Eintracht Francoforte. In casa Danimarca brilla la stella di Robert Skov, gioiellino del Copenaghen, mentre la Germania può contare sulle parate di Alexander Nübel, grande protagonista con la maglia dello Schalke. In Romania i fari sono tutti puntati su Puscas, bomber che in Italia conoscono molto bene. La Croazia si affida all’estro di Dani Olmo, pronto a stupire con le sue giocate d’alta scuola. L’Inghilterra? Qualità a non finire con le due stelline Foden e Solanke in prima fila. Stesso discorso vale anche per la Francia, che vanta talenti del calibro di Aouar, Guendonzi e Moussa Dembelé (per quest’ultimo ben 23 gol stagionali con il Lione). Non manca la classe neppure tra le file della Spagna: solita parata di stelle, da Ceballos a Fabian Ruiz passando per Carlos Soler, Fornals e Oyarzabal. Insomma, il talento non manca…

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid