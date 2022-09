Jovic chiede pazienza: “Capisco le aspettative dei tifosi. Ma non gioco da 3 anni, ho bisogno di tempo”

In un’intervista rilasciata al portale serbo Informer, Luka Jovic ha parlato dell’avvio di stagione con la maglia della Fiorentina: “Mi aspettavo una stagione turbolenta e dopo le prime partite è chiaro che sarà così. Mi ci vorrà del tempo per ritrovare la forma, per stabilizzarmi, perché non gioco da molto tempo. Sono qui per lavorare, per cercare di integrarmi al più presto con il resto della squadra, ma sono sicuro che tutto migliorerà partita dopo partita”.

Poi, sul suo gol siglato in campionato dopo un precampionato entusiasmante: “All’inizio era per il fresco (ride, ndr). Scherzi a parte, le aspettative sono alte quando un giocatore del Real Madrid arriva alla Fiorentina. È normale che i tifosi si aspettino che faccia la differenza sin dal primo momento. Ma non gioco da tre anni e non sorprende che ci voglia tempo per tornare”.

