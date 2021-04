Jovic: “A fine stagione tornerò al Real Madrid. Eintracht club speciale per me”

In un’intervista concessa alla Bild, Luka Jovic ha annunciato che a fine stagione tornerà alla base, al Real Madrid con cui ha un contratto fino al 2025: “Tutti sanno che sono ufficialmente un giocatore del Real Madrid, ci tornerò a fine stagione. È logico che non possa parlare della mia carriera per qualche mese”. L’attaccante ha poi parlato della sua stagione in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte: “Sono consapevole di poter fare di più per aiutare la squadra a ottenere una posizione a fine stagione che si merita dopo tutto quello che diamo. L’Eintracht è un club speciale per me. A quel tempo avevo offerte da club che erano in una posizione migliore, glorioso squadre, ma credevo che l’Eintracht avesse ciò di cui avevo bisogno“.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht