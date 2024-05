Jovetic: “Sarà emozionante ritrovare la Fiorentina”

L’attaccante dell’Olympiakos Stevan Jovetic, ha parlato in vista della finale di Conference League che lo metterà di fronte alla sua ex squadra viola: “E’ bello ritrovare la Fiorentina, sarà molto emozionante. Diciamo che mi sto preparando. Pensarci è normale, anche se mancano ancora due settimane. L’Olympiakos mi ha dato molto e Firenze è una città che mi ha regalato altrettanto. Con la maglia viola ho trascorso cinque anni meravigliosi. Tutto questo uno come me non lo dimentica. Io seguo sempre le partite della Fiorentina. È una squadra forte e quando la vedo giocare bene sono ancora molto felice. Sono sempre molto contento quando arrivano i risultati positivi. Ai tifosi viola mando un grande abbraccio a tutti, li saluto con immenso affetto”.

Foto: Instagram Olympiacos