Jovetic: “Questa estate c’era il Lecce, eravamo avanti nella trattativa ma l’addio di Corvino ha cambiato tutto”

17/10/2026 | 10:15:42

Stevan Jovetic ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport, svelando anche un retroscena di mercato: “Eravamo abbastanza avanti con il Lecce questa estate, però poi Pantaleo è andato via e non se n’è fatto nulla. Corvino anticipò la concorrenza di tante squadre, tra cui la Juventus. I bianconeri mi contattarono e dissi “no, grazie”. Successe pure un paio d’anni dopo, non lo avrei mai fatti ai fiorentini. Prima, invece, mi aveva cercato anche l’Inter: ci siamo ritrovati dieci anni dopo”.

foto insta jovetic