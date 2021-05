Jovetic lascerà il Monaco. La conferma del ds: “Grazie per questi 4 anni meravigliosi”

Stevan Jovetic, ex Fiorentina, lascia il Monaco dopo quattro stagioni. La conferma è arrivata direttamente dal ds del club monegasco, Paul Mitchell, che in conferenza stampa ha ringraziato e salutato così l’attaccante ex Inter e Fiorentina: “L’abbiamo salutato questa mattina durante l’incontro con lo staff e lo abbiamo ringraziato per quello che ci ha dato. Buona fortuna Stevan per il resto della tua carriera”.

Il 31enne Jovetic è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e pronto dunque a vivere una nuova avventura professionale. Nel Principato per lui si contano 77 presenze, 21 gol e 5 assist tra il 2017 e il 2021.

Foto: Twitter personale