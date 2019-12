Jovetic: “Fiorentina-Inter? Tifo Viola. Nel 2013 rifiutai la Juve per non mancare di rispetto”

Stevan Jovetic, fantasista ex Inter e Fiorentina attualmente al Monaco, ha parlato del suo passato e non solo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Tra le due squadre scelgo i sentimenti: spero vinca la Fiorentina. Nel 2013 andai al City per ambizione, rifiutando la Juventus per non tradire i miei tifosi. Ma il mio errore fu dire di no al Real Madrid nel 2009. Non ero pronto. Chiesa? Gli consiglio di pensare solo al campo, poi farà le opportune valutazioni. Prandelli e Mihajlovic? Cesare mi gestì al meglio, volevo spaccare il mondo. Ma voglio bene anche a Sinisa, cui sono legato in maniera speciale. Montella? Vorrei che restasse, mi fece divertire tanto col suo gioco palla a terra. Guardo ancora le mie migliori giocate del periodo in maglia viola: non per nostalgia, mi aiutano a caricarmi”.

Foto: Twitter Futbol Mundial