Jovetic: “È la partita più importante della mia carriera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti dell’Olympiacos e grande ex della sfida di domani sera ad Atene, Stevan Jovetic, ha così parlato alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina: “È la partita più importante della mia carriera, su questo campo ho fatto anche gli spareggi con la mia nazionale contro la Repubblica Ceca. Quella partita l’abbiamo persa e per me significava tanto“.

Poi su cosa servirà per avere la meglio: “Domani dobbiamo essere mentalmente pronti perché sappiamo giocare a calcio, ma alla fine vincerà chi rimane più calmo“.

Foto: Instagram Olympiacos