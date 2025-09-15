Jovetic: “Adzic? Mi ricorda un po’ Lampard. Il tiro è la sua migliore qualità”

15/09/2025 | 11:24:17

Stevan Jovetic, ex trequartista della Fiorentina, ha parlato del connazionale Vasilije Adzic , nuova stellina della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport .

Queste le sue parole: “Ho detto a Vasilije che meritava una gioia così, ma quel gol deve essere soltanto un inizio. Per me è come un fratellino, lo scorso anno gli ho consigliato di giocare con la Next Gen bianconera in Serie C per ritrovare il ritmo”.

Un paragone: “Non mi piacciono i paragoni, ma nel modo di calciare ricorda Lampard. Adzic riesce a imprimere al tiro forza e potenza senza prendere la rincorsa. Avete presente il gol all’Inter? Un mezzo passo e, boom in porta. Non si vedono molti giocatori così”.

Sui paragoni con Savicevic e con l’ex juventino Vucinic, frena: “Il Genio Savicevic penso sia inarrivabile per tutti e Mirko era fortissimo. Adzic farà la sua carriera ad alto livello. Il futuro è il suo. Lo scorso anno è stato frenato dagli infortuni. Le punizioni? “Le calcia meglio di me”.

Foto: X Juventus