Jovetic a segno in tutti e 5 i top campionati europei: è il secondo a riuscirci

Stevan Jovetic ha segnato all’esordio in Bundesliga con i colori dell’Herta Berlino, impegnato in trasferta sul campo del Colonia. E’ diventato così il secondo giocatore nella storia del calcio ad aver segnato almeno un gol in tutti e 5 i top campionati europei, prima di lui c’era riuscito soltanto Florin Raducioiu.

Jovetic ha segnato 41 reti in Serie A (35 con la Fiorentina, 6 con l’Inter), 8 in Premier League (Manchester City), 6 ne LaLiga (Siviglia) e 18 in Ligue 1 (Monaco), e oggi a 31 anni è arrivata la sua prima firma in Bundesliga con l’Herta.