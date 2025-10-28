Josip Martinez coinvolto in un incidente: muore un uomo di 81 anni

28/10/2025 | 11:55:10

Un uomo di 81 anni, che viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica, è morto dopo essere stato investito da un’auto. Secondo quanto riportato da Repubblica, alla guida del veicolo c’era Josip Martinez, secondo portiere dell’Inter. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avuto un malore, invadendo così la corsia riservata alle automobili. Il calciatore nerazzurro si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono poi intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza, ma per l’81enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 32, a Fenegrò, non lontano dal centro sportivo dell’Inter di Appiano Gentile.