Joshua Kimmich: la chiave per il #MEI8TER del Bayern

Il Bayern Monaco ha vinto il suo ottavo titolo consecutivo e fra gli uomini chiave della rosa di Hansi Flick c’è sicuramente Joshua Kimmich. Il centrocampista tedesco classe 1995, infatti, spesso sottovalutato perché meno appariscente di altri in fase realizzativa, ha fatto il definitivo salto di qualità, divenendo uno dei veri uomini chiave della formazione bavarese. Duttile come pochi, negli anni ha giocato come difensore centrale, terzino, mediano, mezzala ed esterno di centrocampo. Insomma, una macchina tuttofare che, se salgono i terzini, va a coprire il buco lasciato nella retroguardia, se non salgono, invece, offre sempre una soluzione confortevole e di qualità. Indispensabile per ogni allenatore che si è seduto sulla panchina dei Roiten, Kimmich quest’anno ha collezionato 3 reti e 9 assist per compagni, siglando anche il gol partita contro il Borussia Dortmund che ha regalato lo sprinti decisivo al Bayern. Tra i tante e solite stelle del Bayern, quest’anno, è giusto celebrare questo instancabile ragazzo di Rottweil, che con Flick sembra aver trovato il contesto per esprimere al meglio le proprie caratteristiche.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Munchen