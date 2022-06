JOSEP MARTINEZ, UNA SARACINESCA SPAGNOLA PER IL GENOA

Il Genoa ha scelto il portiere per la prossima stagione: sarà Josep Martinez il successore di Salvatore Sirigu. Il Grifone vuole riprendersi fin da subito la Serie A e, come tutti sappiamo, le squadre vincenti si costruiscono a partire dal portiere (Maignan ne è l’esempio più lampante). Ecco infatti arrivare, dalla Germania, Martinez: la saracinesca spagnola per far sognare la Serie A ai tifosi rossoblu.

Martinez ha giocato l’ultima stagione con la maglia del RB Lipsia dove ha collezionato appena 3 presenze, di cui una in Champions League, per un totale di 270 minuti. Difficile, se non addirittura impossibile, imporsi nel club tedesco con un’istituzione come Gulàcsi, ma quando ha giocato, il portiere spagnolo, non ha sfigurato. Infatti nelle tre presenze sono arrivati 2 clean sheet e 3 reti subite, tutte contro il Bayer Leverkusen (non potendo fare gran che su tutti e tre i gol). Inoltre, Josep può vantare già una presenza con la Nazionale maggiore della Spagna dove ha esordito l’8 giugno 2021 contro la Lituania, quando De La Fuente, sostituto di Luis Enrinque, fu costretto a convocare diciassette giocatori dell’Under 21 a causa degli indisponibili della prima squadra a causa del Covid-19. Anche in quell’occasione, la porta difesa da Martinez rimase inviolata e la Spagna si impose con un netto 4-0 grazie anche alla rete di Brahim Diaz.

Josep Martinez è nato ad Alzira il 27 maggio 1998. Ed è proprio nella provincia di Valencia che inizia la sua carriera calcistica muovendo i primi passi nelle giovanili nella squadra della città natale. Nel luglio 2015 viene notato dal Barcellona che lo porta fin da subito ne La Masia. Da qui l’inizio della sua avventura con i blaugrana. Con i catalani colleziona presenze sia con l’Under 18 che con l’Under 19. Nel luglio 2017, esattamente due anni dopo al suo arrivo nella capitale della Catalogna, passa a Las Palmas dove viene aggregato alla seconda squadra in Segunda Division B. Qui colleziona 25 presenze, collezionando 7 reti inviolate e subendo 26 gol. Numeri che gli permetteranno di partecipare al ritiro della prima squadra, dove conquista il ruolo di terzo portiere continuando comunque a giocare con la squadra B. Martinez cresce, e lo dimostrano anche le prestazioni. Nella seconda stagione in Segunda Division B colleziona 30 presenze, raddoppiando il numero dei clean sheet e mantenendo invariato il numero di gol subiti. Prestazioni che non sono passate inosservate in quel di Las Palmas, ed ecco infatti arrivare l’esordio con la prima squadra. Il 28 aprile 2019 esordisce ufficialmente in Segunda Divison contro il Club Deportivo Lugo. È un vero e proprio trionfo per la squadra gialloblu: la partita termina con il risultato di 4-1. Da quel momento, Martinez giocherà le ultime 7 partite di campionato da titolare, subendo 8 gol e mantenendo la porta inviolata per 2 occasioni. A fine stagione il Las Palmas conquisterà la promozione in Primera Division.

Terminata positivamente la stagione, il Las Palmas gli dà fiducia e Josep inizierà il campionato da titolare. A fine stagione collezionerà 21 presenze mantenendo la rete inviolata per 7 partite e subendo 21 gol. La squadra delle Canarie non brilla, ma Martinez riesce comunque a mostrare il suo valore conquistando la chiamata della Nazionale Under 21, con la quale collezionerà 3 presenze.

L’eco delle sue ottime prestazione arriva fino in Germania, in particolar modo a Lipsia. Infatti, nel gennaio 2020 il club allenato da Julian Nagelsmann lo acquista per 2,5 milioni, lasciandolo però in Spagna fino al termine della stagione. Qui la battuta d’arresto per il portiere spagnolo. Nelle due stagioni in Germania non trova spazio, difficile superare la concorrenza di Gulàcsi.

Adesso Josep Martinez vuole riprendere il discorso lasciato in Spagna e lo vuol fare proprio a Genova. Il Grifone e Martinez proveranno a rilanciarsi insieme. E chissà se proprio grazie alle prestazioni del portiere classe ’98 i rossoblu non riusciranno a riconquistare la Serie A dopo solo un anno dalla retrocessione.

Foto: Instagram Martinez