Josep Martinez torna in campo dopo l’incidente: “Con più forza e determinazione che mai”

04/12/2025 | 11:50:19

Serata importante, quella di ieri sera, per Josep Martinez. Il portiere dell’Inter è tornato in campo dopo il triste incidente che è accaduto lo scorso 28 ottobre, quando il portiere nerazzurro investì un uomo di 81 anni sulla carrozzina elettrica che aveva invaso la sua corsia di marcia, uccidendolo, mentre si stava recando agli allenamenti. Sono stati giorni difficili, complicati, con sensi di colpa, pressione. Ma alla fine Josep Martinez si è sbloccato ed è tornato in campo nella gara di Coppa Italia.

Il portiere ha così parlato: “Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con più forza e motivazione che mai”.

Foto: Instagram personale