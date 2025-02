Josep Martinez: “Poco brillanti, ma era importante vincere. Per me gara speciale”

Josep Martinez, portiere dell’Inter, protagonista questa sera contro il Genoa, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria di misura sul Genoa: “Era una partita speciale per me, contro la mia ex squadra. Tanti amici e compagni che ho ritrovato. Non abbiamo fatto una partita brillante, però l’abbiamo portata a casa ed era fondamentale”.