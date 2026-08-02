Josep Martinez: “Ho sempre pensato soltanto a prepararmi a dovere. L’incidente? È stato un momento difficile”

02/08/2026 | 10:30:55

Il portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Quando non giochi conta molto la testa. Io ho sempre pensato soltanto a prepararmi a dovere, aspettando il momento giusto. Poi è capitato qualcosa fuori dal campo che mi ha impedito di lavorare come avrei voluto. Un calciatore deve essere lucido per rendere al massimo. Per fortuna adesso posso lasciarmi tutto alle spalle. L’incidente? Ho avuto dai compagni, dalla famiglia e dagli amici tutto il supporto di cui un professionista ha bisogno. Mi sono rivolto anche a un professionista. Quando capita una tragedia del genere si sta male ed è giusto che sia così. È stato un momento difficile, poi con il tempo sono riuscito ad andare avanti”.

Foto: Instagram Josep Martinez