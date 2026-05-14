Josep Martinez: “E’ stata una stagione difficile per me. La Coppa Italia giusto merito”

14/05/2026 | 18:08:41

Josep Martinez, portiere dell‘Inter, titolare della Coppa Italia, ha espresso un pensiero sui social dopo la vittoria del trofeo: “La verità è che è stato un momento incredibile, c’è voluto tanto per arrivare fin qua, abbiamo giocato contro una squadra di valore ma abbiamo fatto tutto con determinazione. Credo sia una vittoria meritata. Per me è stata una stagione difficile come sapete, ma devo ringraziare tutti per l’aiuto che mi hanno dato per superare quel momento. Ma è parte del passato. Sin dall’inizio della stagione il mister ci ha dato un’energia diversa, il punto è stato giocare partita dopo partita senza pensare oltre, anche perché giocando così tanto non serve farlo”.

Foto: Instagram Inter