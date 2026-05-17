Josep Martinez: “All’Inter ho imparato a non abbattermi, sognavo questo club da bambino”

17/05/2026 | 14:10:28

Josep Martinez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Ho imparato a non abbattermi nei momenti difficili: è importante credere che ci sia sempre un rimedio, adattarsi e andare avanti. Un brutto momento non è una fine: essere resilienti è fondamentale. L’Inter è un’emozione, il sogno di un bambino: giocare per un Club così importante non è da tutti. Per il mio ruolo devo dirti che Yann Sommer è un portiere incredibile: ha una qualità pazzesca nel gioco con i piedi, cerco sempre di imparare qualcosa da lui. Sono fortunato a poterlo vedere da così vicino”.

foto insta martinez