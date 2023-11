Joselu: “Le parole di Piqué? Forse è invidioso del Real. Bellingham può arrivare tranquillamente a 23 gol”

Durante una lunga intervista a El Partidazo de COPE, l’attaccante del Real Madrid Joselu ha parlato di vari temi, partendo dalle dichiarazioni di Gerard Piqué sull’ultima Champions vinta dal Real Madrid:

“Se non si ricorda quella, non so quale dovrebbe essere ricordata. Non solo per quello che è successo nelle partite precedenti, ma in finale. Penso che sia un titolo che non potrà mai essere dimenticato. Non so perché abbia detto questo, forse è perché è del Barça ed è invidioso”.

Sul rapporto con Carlo Ancelotti:

“Con me è sempre stato molto sincero e molto diretto fin dal giorno in cui sono arrivato. Sono molto contento perché sono sempre un’opzione tra i cambi che ha, quando è mancato qualcuno mi ha sempre dato spazio e ho solo parole di gratitudine nei suoi confronti”.

Sul talento di Vinicius jr.:

“Può fare tutto quello che vuole. Vini ha delle qualità che lo rendono decisivo in una partita. Quando è concentrato e ha l’obiettivo prefissato, non c’è nessuno che possa fermarlo. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni: la gente diceva che non ha segnato molti gol e lui ne ha fatti 3 nelle ultime due partite. Arriverà a una ventina di reti”.

Sulla crescita di Lamine Yamal:

“Dobbiamo prenderci molta cura di lui, è un gioiello del nostro Paese e dobbiamo sostenerlo molto e aiutarlo quotidianamente. È un ragazzo fantastico e qui facciamo tutti il tifo per lui perché penso che sarà un tassello fondamentale della Nazionale”.

Sulla ricerca del gol:

“Ne ho segnati 5 finora ma dovrebbero arrivarne altri. Alla fine noi attaccanti viviamo di questo e sono contento perché la squadra crea tanto e io ho occasioni di fare gol, anche se è impossibile sfruttarle tutte perché anche i migliori al mondi hanno giornate negative”.

Sugli obiettivi:

“Cerco sempre di migliorare rispetto alla stagione precedente. L’anno scorso ne ho segnati 17 e spero quest’anno di arrivare a 18. Se faccio 18 gol, penso che sia un buon numero. Bellingham? Può arrivare facilmente a 22-23”.

