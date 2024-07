Joselu: “Germania? Kroos è un mio amico, ma spero sia la sua ultima partita”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Germania, Joselu ha così anche del suo ex compagno di squadra, Toni Kroos: “È un peccato dover dire addio a Toni in questo modo ma spero che sarà la sua ultima partita. Speriamo di mandare in pensione Toni venerdì, anche se è un amico. Ho parlato molto con lui e mi ha dato moltissimi consigli. È fondamentale per la Germania e lo è stato per il Real Madrid. Dobbiamo stare attenti”.

Foto: Instagram Spagna