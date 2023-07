José Martínez sarà proposto come presidente onorario del Real Madrid

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Real Madrid ha reso noto che José Martínez – detto Pirri – sarà proposto all’assemblea generale dei soci come presidente onorario del club. Pirri ha militato nelle merengues dal 1964 al 1980 e detiene il record di gol per un difensore con la maglia dei blancos, avendone fatti 122 in 417 presenze. Questa la nota del club: “Il Real Madrid comunica che il consiglio direttivo, presieduto da Florentino Perez, nella sessione di oggi 17 luglio 2023, ha approvato di proporre all’assemblea generale dei soci il nome di José Martínez Pirri come presidente onorario del club”.

Foto: sito Real Madrid