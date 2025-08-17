Palermo, in chiusura il portiere Joronen

17/08/2025 | 16:35:27

Un portiere per il Palermo, si tratta dello svincolato Jesse Joronen, classe 1993. Secondo quanto anticipato già prima di fine luglio da Gianluigi Longari e confermato negli ultimi giorni, il club rossonero è ormai dettagli. Un altro rinforzo importante per Pippo Inzaghi che vuole vivere fino in fondo una stagione da protagonista. Per Joronen si tratta della terza esperienza in Italia dopo quelle con Brescia e Venezia.

Foto: sito Venezia