JORONEN, L’EREDITÀ DI MUSSO

L’Udinese si prepara a salutare il portiere Juan Musso. L’Argentino è vicino al passaggio all’Atalanta, in una trattativa ben avviata ma non definita ancora. La compagine friulana si sta cautelando per il sostituto che ha trovato in Jesse Joronen. Portiere finlandese del Brescia, classe 1993.

Un giocatore che ha ben fatto nelle scorse annate nel Brescia, la prima in Serie A e poi anche la scorsa in Serie B, ma ora è desideroso di salire nuovamente di livello. L’Udinese gli permetterebbe tornare in Serie A, dove fece molto bene al primo anno con il Brescia nel 2019-20, impedendo però la retrocessione alle Rondinelle. Joronen è un portiere esperto, classe 1993, 28 anni, nel pieno della maturità e con tante esperienze alle spalle.

Joronen è cresciuto nelle giovanili del Fulham, dove ha militato dal 2013, esordendo dalla giovanili. Il club inglese però non ha mai scommesso su di lui, mandandolo sempre in prestito, in campionati minori. Prima al Cambridge, poi al Lathi, poi all’Accrington. Infine allo Stevenage e all’Horsens. Nella stagione 2018-2019 viene ingaggiato dal FC Copenaghen, con i quali si aggiudica il campionato danese e gioca titolare fisso in quella stagione. Debutta inoltre in Europa League, dove arriva a disputare il girone eliminatorio dopo aver eliminato nel playoff l’Atalanta ai calci di rigore, risultando decisivo dai tiri dagli 11 metri.

L’11 luglio 2019 viene acquistato dal Brescia, firmando un contratto triennale, diventando il terzo acquisto più caro della storia del club lombardo. Il 18 agosto debutta con le Rondinelle nella sfida del terzo turno di Coppa Italia a Perugia, dove la sua squadra è sconfitta per 2-1 dopo i tempi supplementari. Sette giorni dopo fa anche il suo debutto in serie A, nella vittoriosa trasferta a Cagliari (1-0).

In Serie A disputa la stagione 2019-20, dove risulta tra i migliori del Brescia, nonostante la retrocessione in B. Decide di restare anche in serie cadetta, a patto che si risalga immediatamente in Serie A. Anche in Serie B dimostra le sue qualità ma, visto la non promozione del club, ha deciso di voler ambire ad un campionato maggiore.

L’Udinese gli darebbe la giusta opportunità. Sostituire Juan Musso non sarà facile, visto che l’argentino è stato tra i migliori portieri in massima serie negli ultimi anni, Ma Joronen ha lo spessore adatto per poter prendere questa importante eredità, non appena il trasferimento dell’argentino all’Atalanta verrà perfezionato.

Joronen vanta anche esperienze nella Nazionale finlandese, 17 presenze, spesso titolare durante le qualificazioni ad Euro 2020. Agli Europei è però finito in panchina, con il CT che gli ha preferito Hradecky. Joronen ha voglia di riprendersi la titolarità della porta della Nazionale, ma per farlo desidera giocare titolare in un campionato importane come la Serie A e l’Udinese glielo garantirebbe.

Joronen fa del fisico la sua arma principale. La stazza da oltre un metro e novantacinque garantisce a Joronen un’ottima copertura della porta; il finlandese ha inoltre una grande reattività e ha la fama di pararigori (come spiegato prima l’Atalanta contro il Copenaghen ne sa qualcosa). Di carattere molto eccentrico, porterebbe a Udine il giusto mix tra voglia di tornare al massimo livello ed esperienza maturata anche a livello europeo.

Il club friulano si conferma una grande scuola di portieri, dopo aver lanciato Handanovic, che poi è finito all’Inter, ora con Musso e si spera che anche con Joronen si possa continuare questa importante tradizione.

