Joronen: “In Finlandia ho visto due aquile. Poi mi ha chiamato il Palermo. E’ stato un segnale”

27/08/2025 | 22:15:15

Jesse Joronen, nuovo portiere del Palermo, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi alla piazza rosanero: “Sono diventato abbastanza esperto della Serie B e cerco di vivere il presente e lavorare ogni giorno per essere pronto per la prossima gara. Io e Inzaghi abbiamo lavorato insieme a Brescia, abbiamo un bel rapporto, lui è molto forte. Mi sento fortunato perché non devo affrontare Brunori, è un giocatore di grandissimo livello”.

Spazio poi alla trattativa con i rosanero: “Ci sono stati contatti con il mio procuratore in estate, poi una settimana e mezzo fa sono andato a correre in Finlandia e ho visto due aquile, allora ho chiamato il mio procuratore dicendogli che dovevamo andare a Palermo. Ho fatto una chiamata con il mister della Nazionale e ho chiesto di lasciarmi fuori dalle convocazioni perché ho saltato tutto il ritiro”.

Foto: sito Venezia