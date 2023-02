Jorginho su Arteta: “So che ha provato a prendermi in passato. Per cui ha avuto una grande influenza”

Prime parole da giocatore dell’Arsenal per Jorginho. l’ex Blues ha parlato ai canali ufficiali del club anche di Mikel Arteta: “So che ha provato a prendermi in passato ma non è mai riuscito per vari motivi. Per cui ha avuto una grande influenza. Non vedo l’ora di iniziare questa sfida, non vedo l’ora di essere già in campo. Tutto è successo così velocemente, ne sono rimasto sorpreso ma ho colto subito l’occasione al volo. È una maglia importante, un grande club e non vedo l’ora di essere qui”.

Foto: sito ufficiale Arsenal