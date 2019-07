Jorginho: “Stiamo lavorando bene, ma dovrò abituarmi nel nuovo sistema di gioco”

Il centrocampista della Nazionale Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Chelsea. Ecco le sue parole: “Le mie caratteristiche sono controllare la partita, rimanere nel mezzo e organizzare la squadra, ma posso anche adattarmi. È nuovo per me e ci vorrà un po’ di tempo, ma mi piace e stiamo lavorando bene. Ho più spazio per creare e sono più libero, quindi posso fare molte cose con la mia creatività. La scorsa stagione abbiamo avuto tre centrocampisti e ora ne abbiamo due, quindi dobbiamo correre molto, ma penso che possiamo fare molte cose buone come questa”.

Foto: Twitter Chelsea