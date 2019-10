Jorginho: “Risultato fantastico dopo un brutto momento. Faremo divertire gli italiani”

Jorginho, centrocampista dell’Italia a segno contro la Grecia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Credo sia un risultato fantastico per quello che di brutto abbiamo vissuto. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo meritato di raggiungere questo traguardo. Siamo molto felici. Il gol? Sono molto felice, mi sono allenato tanto con i rigori, ma sono più contento per il risultato della squadra. E’ importante che abbiamo vinto, la squadra ha meritato e sta dimostrando di avere un bel gruppo dove remiamo tutti dalla stessa parte. I tifosi? Un grande Olimpico stasera e sono sicuro che sarà un grande Olimpico anche agli Europei. Noi abbiamo bisogno di questo pubblico, l’Italia merita questa felicità e noi faremo di tutto per divertire e vincere le partite”.

Foto: vivoazzurro