Jorginho: “Quel rigore contro la Spagna mi dà ancora i brividi. Dobbiamo continuare su questa strada”

Il centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale Italiana ha rilasciato un’intervista a Vivo Azzurro analizzando in primis la partita vinta contro l’Albania, per poi focalizzarsi sul prossimo appuntamento contro la Spagna, avversario che rimembra momenti positivi al centrocampista italiano e a tutto il popolo azzurro: suo infatti il rigore decisivo nella semifinale dell’ultimo Europeo contro le Furie Rosse. Ecco le parole del classe 1991:

“La partita d’esordio con l’Albania è stata positiva. L’abbiamo interpretata bene, tenendo molto il possesso della palla e avendo pazienza. Non era semplice: quando vai sotto di un gol dopo pochi secondi dall’inizio siamo stati bravi a mantenere la calma e a fare le cose che avevamo preparato”. Sulla partita con la Spagna: “Ho bei ricordi della Spagna: fu una partita molto difficile, ma che finì con un momento speciale per me, che ricorderò per sempre. Quel rigore alla Spagna mi dà ancora i brividi. Cercheremo di preparare al meglio la partita in questi tre giorni, per vincere anche questa. Serve alta intensità. Si affronteranno due squadre che vogliono avere il pallone: dovremo basare la partita sulle nostre qualità e non sulle loro debolezze. Spalletti vuole che si giochi bene a calcio e che si faccia girare la palla”. Conclude con un pensiero sui tifosi italiani: “L’affetto del nostro popolo è incredibile. Chiediamo ai nostri tifosi di continuare così: l’effetto è positivo e ci aiuta tanto, noi vogliamo fare tutto il possibile per rappresentare al meglio il nostro Paese. Dobbiamo continuare su questa strada, con la disponibilità di tutti nel mettersi a disposizione del gruppo. Così possiamo arrivare lontano”.

Foto: twitter Azzurri