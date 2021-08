Jorginho premiato miglior giocatore Uefa 2020-21: “Un grande riconoscimento che mi fa onore”

E’ Jorginho del Chelsea il miglior giocatore della Champions 2020-21. Il giocatore italiano ha battuto tanti avversari, ma ha meritato il premio, al quale aggiunge anche la vittoria di Euro2020.

Il giocatore ha così parlato ai microfoni della Uefa: “E’ un grandissimo riconoscimento. E’ un grande onore per me, ho lavorato tanto per arrivare fin qui e sono soddisfattissimo. Dedico il premio a chi mi ha sempre sostenuto. E’ stato un anno irripetibile”.

Foto: Twitter Uefa