Jorginho: “Noi vogliamo continuare a crescere. Non dobbiamo pensare agli altri”

Serata speciale ieri per l’Italia ma anche per Jorginho che ha indossato la fascia da capitano. Il centrocampista del Chelsea, nel post partita, è stato intervistato da Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi ha fatto piacere ma continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo Chiellini e Bonucci come capitani. Le partite vanno giocate e vinte specialmente in questo calcio di oggi. Devi scendere in campo e vincere. Credo che vada valutata questa vittoria. Siamo scesi in campo con tanta voglia e abbiamo meritato questa vittoria. Messaggio alle critiche? Capisci come vuoi tu. Dobbiamo stare attenti, se pensiamo agli altri la prossima partita non la vinciamo. Dobbiamo cercare di creare come fatto nelle altre partite e finalizzare come fatto stasera”.

Foto: Twitter Euro2020