Jorginho, l’agente: “Può vincere il Pallone d’Oro. Futuro? Ha ancora due anni di contratto col Chelsea. Cassano…”

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di vari argomenti riguardanti il centrocampista della Nazionale italiana e del Chelsea. Di seguito le sue parole:

Sull’ipotesi Pallone d’Oro a Jorginho

“Se guardiamo i risultati sì, può vincerlo. Ha vinto la Champions, la Supercoppa, l’Europeo, il miglior calciatore della Champions League. E’ ovvio che ci sono giocatori fortissimi: Neymar, Messi e così via. Conterà il regolamento”.

Sul futuro del giocatore

“Abbiamo ancora due anni di contratto con il Chelsea, sino al 2023. Due anni nel calcio sono un’eternità, non posso dire ancora se poi tornerà a Napoli. Vediamo cosa accadrà”.

Sui complimenti di Pelé

“O Rei è O Rei. E’ stata una sorpresa meravigliosa ricevere i suoi complimenti”.

Sulle critiche di Cassano

“Cassano dice che è stato un fenomeno? E’ stato un fuoriclasse, chi lo nega. Non vincere il Pallone d’Oro, per lui, sarà stata una frustrazione. Un po’ come CR7 ed il Mondiale. Tutti abbiamo delle frustrazioni, quella di Cassano sarà stata non aver mai vinto un premio individuale internazionale. E’ stato un fuoriclasse, però, ripeto”.

Foto: Instagram Jorginho