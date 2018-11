Jorginho, l’agente: “Il legame con Napoli resta per sempre, la Nazionale azzurra una certezza”

Joao Santos, agente del centrocampista passato in estate dal Napoli al Chelsea Jorginho, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Jorginho è sempre legato al Napoli, è stato lì quattro anni ed è giusto così. Nazionale? La possibilità del Brasile c’era, qualche telefonata arrivò ma non avrebbe mai avuto garanzia di continuità e ha preferito la certezza assoluta che gli dava quella azzurra, visto che ormai è in Italia da almeno 10 anni”.

Foto: Twitter Chelsea