Jorginho, l’agente: “Al Chelsea ha imparato molto, ma la voglia di tornare c’è sempre”

Ieri sera, l’Italia ha battuto la Grecia qualificandosi anticipatamente agli Europei del 2020. Ad aprire la gara su calcio di rigore ci ha pensato Jorginho, punto fermo in mediana per il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Joao Santos, procuratore dell’ex Napoli, ha parlato del periodo di forma del proprio assistito e ha poi aperto a un eventuale ritorno in Italia dell’attuale centrocampista del Chelsea. Queste le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: “Per Jorginho, questa è stata sicuramente un’annata positiva. Sta facendo bene in Nazionale e può giocarsi gli Europei. Quando c’è un rigore segna sempre, sono molto contento per lui perché lavora tutti i giorni in modo molto serio. L’esordio con Ventura non è stato certamente positivo, poi piano piano si è preso la titolarità. Giocare nel Chelsea conta molto, perché è un calcio molto intenso e ha imparato tanto da Sarri e Lampard. Penso potrà fare molto bene nel prossimo Europeo e, perché no, anche nel prossimo Mondiale. D’altronde in Nazionale non ci sono tantissime occasioni. Un ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c’è sempre“.

Foto: twitter Chelsea