Jorginho: “Italia, ora arriva il difficile. Non siamo più una sorpresa. Pallone d’Oro? Vediamo cosa accadrà”

Protagonista nell’ultimo Europeo vinto dall’Italia, il centrocampista Jorginho quest’oggi è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana. Il centrocampista del Chelsea si è soffermato sull’attenzione che ha catturato la squadra azzurra dopo il successo di Wembley: “Ora arriva il difficile, l’Italia non è più una sorpresa. E’ nel posto in cui merita di essere e tutti coloro che verranno a giocare contro di noi lo faranno in maniera diversa. Noi dopo quello che abbiamo fatto siamo felici, ma dobbiamo sempre rimanere umili. Appena abbassi la guardia arrivano le brutte notizie e noi non vogliamo, cercheremo di rimanere umili. Sul Pallone d’Oro lascio parlare voi, cerco di vivere il momento. Manca ancora qualche mese per quella decisione e io penso al presente, voglio godermi questo momento con chi ho attorno. Vedremo cosa succederà…”

Foto: Twitter Euro 2020