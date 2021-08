Jorginho: “In Premier sono migliorato dal punto di vista fisico. Pallone d’Oro? Ci penso”

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato così a Prime Video in occasione della Supercoppa Europea: “Tutto è iniziato a Verona. Ci sono arrivato nel 2006, a 15 anni, quando avevo venti euro a settimana. Prendevo un milkshake, costava un euro, mi sedevo sugli scalini a Piazza Bra e mi facevo il pomeriggio lì a vedere la gente passare. Sono tornato lì e mi è venuto in mente di prendere la stessa bibita di un euro, di sedermi su quegli scalini, dopo tutti questi anni di lavoro e sacrificio. Sedermi lì da solo con la bibita di un euro alla mano, dopo tutto questo successo, è stato davvero emozionante. Quattordici anni fa la gente non sapeva neanche cosa stesse facendo quel bambino col milkshake in mano”.

Come sei migliorato nello sviluppo del tuo gioco?

“Il passaggio in Premier League mi ha aiutato dal punto di vista fisico”.

Zola ha detto che meriti il Pallone d’Oro. Tu ci pensi?

“Dopo tante chiacchiere alla fine il pensiero ce lo fai, è normale. Gianfranco è una grande persona. Abbiamo vissuto tante belle cose qui al Chelsea, giocavamo sempre insieme e faceva ancora vedere le qualità che aveva da giocatore”.