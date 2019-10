Jorginho e Bernardeschi piegano la Grecia. L’Italia stacca il pass per Euro 2020

L’Italia torna nell’élite del calcio staccando il pass per gli Europei del 2020 dopo aver piegato la Grecia. Gara combattuta, gli ospiti restano tutti dietro la linea della palla e nella ripresa, esattamente al 63′, la sblocca Jorginho su calcio di rigore fischiato per un fallo di mano di Bouchalakis su tiro di Insigne. Al minuto 78 Bernardeschi, entrato nel finale di primo tempo al posto dell’acciaccato Chiesa, firma il raddoppio con un sinistro velenoso dalla distanza che si spegne in porto anche dopo una lieve deviazione avversaria. Non c’è più tempo e gli azzurri di Roberto Mancini, oggi in maglia verde, ottengono la qualificazione con tre giornate di anticipo con, dettaglio non di poco conto, la certezza del primo posto.

Classifica Gruppo J: Italia 21; Finlandia 12; Armenia, Bosnia 10; Grecia 5; Liechtenstein 2.

Foto: vivoazzurro