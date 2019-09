Jorginho: “Andremo in campo per vincere. La Premier ti dà di più”

Alla vigilia della sfida contro la Finlandia, Jorginho si è presentato al fianco del ct Roberto Mancini in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Abbiamo delle buone scelte, vedremo cosa farà il mister. A prescindere di chi va in campo, per le caratteristiche che abbiamo, ci andremo per vincere. Credo che l’anno che ho appena vissuto sia stato fantastico, fondamentale per la mia crescita, anche a livello difensivo. Ho più impatto sul contrasto, più impatto sul gioco. Forse la Premier è il campionato che ti dà di più. Non penso che la Finlandia sia una sorpresa, per la qualità dei giocatori. Stanno dimostrando di essere una squadra. Sono davvero un buon gruppo. Credo che Pukki sia il calciatore più importante per loro, ma dobbiamo preoccuparci anche per gli altri perché sono forti e possono metterci in difficoltà. Lui ha un po’ di tutto, è completo come attaccante. Ha tempo di inserimento, è molto intelligente a mettersi nella posizione per riposizionarsi subito. Corre, pressa, non si ferma mai. Sa proteggere palla, mette in porta i compagni, è veramente pericoloso. Si è visto nelle ultime partite, non è un caso sia capocannoniere della Premier. Io cardine della Nazionale? Più che altro avevo le caratteristiche giuste per fare quello che il mister voleva. Mi sta dando fiducia e io sto dimostrando sul campo di meritarla. Continuerò a lavorare“.

Foto: Vivoazzurro