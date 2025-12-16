Jorginho: “Al Flamengo sono felice. Nazionale? Se serve, sono qui”

16/12/2025 | 23:12:00

Jorginho, ex centrocampista di Napoli, Arsenal, Chelsea e altri club, ora al Flamengo, ha parlato a Sky alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale contro il PSG.

Queste le sue parole: “Sto vivendo un momento molto felice, sono contento della scelta fatta anche se ci sono tante partite da disputare. Viviamo un momento meraviglioso, dobbiamo continuare a spingere per portare allegria alla nostra gente”.

Su uno dei suoi vecchi amori, ha aggiunto: “Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perchè mi ha dato tanto, ho tanto affetto per loro. Si batteranno fino alla fine, io farò sempre il tifo per loro”.

Perché non si parla di un rientro di Jorginho in Nazionale? “Sto lavorando sempre di più ed essere sempre pronto se serve, voglio il bene della Nazionale”.

Foto: Instagram personale